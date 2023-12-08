Мобілізація в Україні: є 10 категорій громадян, яких не можна відправити на фронт

За законом деякі громадяни можуть бути мобілізовані тільки за їхнім бажанням. Водночас служити їм дозволено виключно за місцем проживання.

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Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено умови, коли чоловіки та жінки мають право на відстрочку від служби. Фокус розібрався, які категорії громадян не можна відправити на фронт.

Стаття 23 згаданого закону визначає умови служби для громадян, які відмовилися від відстрочки та хочуть добровільно приєднатися до армії. Деякі з них можуть бути призвані лише за власним бажанням, тоді як в інших є підстави, через які вони можуть служити лише за місцем проживання, їх не можна направляти на фронт або в інші регіони країни.

Хто не може бути направлений на фронт

Пункт 10 статті 23 чітко визначає 10 категорій громадян, які можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

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Такі особи можуть добровільно мобілізуватися, але їхня служба має відбуватися за місцем проживання. Серед них:

особи з інвалідністю I, II, III груп в Україні;

особи, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дітей віком до 18 років;

опікуни, опікувані, усиновителі, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей із інвалідністю до 18 років;

особи, які доглядають за хворими дітьми, підтвердженими відповідними документами;

особи, на утриманні яких перебувають повнолітні діти з інвалідністю I або II групи;

опікуни сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, які постійно доглядають за хворими родичами;

особи, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю або одного з батьків з інвалідністю I або II групи за відсутності інших працездатних членів сім'ї;

опікуни недієздатних інвалідів і особи, які доглядають за інвалідами I та II групи.

Право на службу за місцем проживання

Чоловіки, які мають право на відстрочку від призову, можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Це означає, що їх не можна відправити на фронт або в інший регіон України.

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