Мобилизация в Украине: есть 10 категорий граждан, которых нельзя отправить на фронт

По закону некоторые граждане могут быть мобилизованы только по их желанию. При этом служить им разрешено исключительно по месту жительства.

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Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определены условия, когда мужчины и женщины имеют право на отсрочку от службы. Фокус разобрался, какие категории граждан нельзя отправить на фронт.

Так, статья 23 упомянутого закона определяет условия службы для граждан, которые отказались от отсрочки и хотят добровольно присоединиться к армии. Некоторые из них могут быть призваны только по собственному желанию, в то время как у других имеются основания, по которым они могут служить только по месту проживания, их нельзя направлять на фронт или в другие регионы страны.

Кто не может быть направлен на фронт

Пункт 10 статьи 23 четко определяет 10 категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу только с их согласия и только по месту жительства.

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Такие лица могут добровольно мобилизоваться, но их служба должна проходить по месту проживания. Среди них:

лица с инвалидностью I, II, III групп в Украине;

лица, содержащие троих или более детей в возрасте до 18 лет;

лица, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

опекуны, опекаемые, усыновители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет;

лица, которые ухаживают за больными детьми, подтвержденными соответствующими документами;

лица, на иждивении которых находятся совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы;

опекуны сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица, постоянно ухаживающие за больными родственниками;

лица, имеющие жену/мужа с инвалидностью, либо одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при отсутствии других трудоспособных членов семьи;

опекуны недееспособных инвалидов и лица, ухаживающие за инвалидами I и II группы.

Право на службу по месту жительства

Мужчины, имеющие право на отсрочку от призыва, могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства. Это означает, что их нельзя отправить на фронт или в другой регион Украины.

Напомним, в Украине предлагают финансовые выплаты военнообязанным гражданам за добровольное подписание контракта с ВСУ.

Также напомним, что в Украине планируют отменить отсрочку для части студентов. В Минобразования рассказали, что изменения коснутся не всех, кто получает второе или третье образование.