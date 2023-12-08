Мобилизация в Украине: есть 10 категорий граждан, которых нельзя отправить на фронт
По закону некоторые граждане могут быть мобилизованы только по их желанию. При этом служить им разрешено исключительно по месту жительства.
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определены условия, когда мужчины и женщины имеют право на отсрочку от службы. Фокус разобрался, какие категории граждан нельзя отправить на фронт.
Так, статья 23 упомянутого закона определяет условия службы для граждан, которые отказались от отсрочки и хотят добровольно присоединиться к армии. Некоторые из них могут быть призваны только по собственному желанию, в то время как у других имеются основания, по которым они могут служить только по месту проживания, их нельзя направлять на фронт или в другие регионы страны.
Кто не может быть направлен на фронт
Пункт 10 статьи 23 четко определяет 10 категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу только с их согласия и только по месту жительства.
Такие лица могут добровольно мобилизоваться, но их служба должна проходить по месту проживания. Среди них:
- лица с инвалидностью I, II, III групп в Украине;
- лица, содержащие троих или более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
- опекуны, опекаемые, усыновители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет;
- лица, которые ухаживают за больными детьми, подтвержденными соответствующими документами;
- лица, на иждивении которых находятся совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы;
- опекуны сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, постоянно ухаживающие за больными родственниками;
- лица, имеющие жену/мужа с инвалидностью, либо одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при отсутствии других трудоспособных членов семьи;
- опекуны недееспособных инвалидов и лица, ухаживающие за инвалидами I и II группы.
Право на службу по месту жительства
Мужчины, имеющие право на отсрочку от призыва, могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства. Это означает, что их нельзя отправить на фронт или в другой регион Украины.
Напомним, в Украине предлагают финансовые выплаты военнообязанным гражданам за добровольное подписание контракта с ВСУ.
Также напомним, что в Украине планируют отменить отсрочку для части студентов. В Минобразования рассказали, что изменения коснутся не всех, кто получает второе или третье образование.