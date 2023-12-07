Мобілізація: в Україні за підписання контракту із ЗСУ пропонують виплачувати гроші, — ЗМІ

Наразі невідомо, яку кількість чоловіків вдалося мобілізувати за допомогою добровільного рекрутингу. Для налагодження процедури з вручення повісток представникам ТЦК та СП можуть надати нові повноваження, розповіли журналісти.

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В Україні пропонують фінансові виплати військовозобов'язаним громадянам за добровільне підписання контракту із ЗСУ. Про це повідомило видання "BBC News Україна".

Журналісти зазначили, що фінансовими виплатами влада хоче стимулювати приплив добровольців до ЗСУ.

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"За ідеєю Міноборони, в разі добровільного підписання контракту із ЗСУ на ім'я громадянина банк відразу ж відкриватиме картку, на якій буде певна сума — орієнтовно до 50 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ наголосили, що цей проєкт почали частково реалізовувати коштом місцевих бюджетів. Наприкінці листопада Одеська міська рада затвердила можливість виплати грошової допомоги мобілізованим громадянам у розмірі 20 тисяч гривень. Проте обсяг коштів закладений лише на тисячу добровольців у 2024 році. Крім цього, у Києві запровадили виплати по 30 тисяч військовозобов'язаним, які добровільно підуть в ЗСУ.

Видання наголосило, що для просування ідей з добровільного рекрутингу Міноборони розпочало широку промо кампанію. Наразі є невідомою кількість осіб, яких вдалося мобілізувати таким чином. Журналісти ознайомилися з попереднім мобілізаційним планом, який вказує на те, що акцент робитимуть "на розширенні звичної "примусової" мобілізації". Для цього представникам ТЦК та СП можуть надати нові повноваження, у результаті чого це може дозволити ефективніше налагодити процедуру вручення повістки, затримання та відправлення громадянина до військкомату.

Нагадаємо, 7 грудня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці виплачуватимуть додаткові кошти мобілізованим у ЗСУ жителям. Влада виділить 10 мільйонів гривень на 2023 рік, тоді як на наступний у бюджет закладуть — 50 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України запустило новий проєкт призову військовозобов'язаних до армії. Зокрема, відбулася співпраця з рекрутинговими компаніями, в результаті чого мобілізація громадян відбуватиметься добровільно та в обхід ТЦК та СП. Завдяки рекрутингу до лав ЗСУ залучать вузькопрофільних фахівців, яких складно знайти через мобілізацію.