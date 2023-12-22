Сделка на 1,5 млрд грн: в Минобороны раскрыли схему хищения денег на артснарядах для ВСУ (фото)

По информации правоохранителей, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов. При этом старое соглашение продолжало действовать.

Related video

В Киеве задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке на 1,5 миллиардов гривен на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Важно

Минобороны запускает "горячую" линию для военнослужащих и их семей: что она даст

"Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артснарядов с этим же производителем. Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость", — отметили правоохранители.

В Киеве задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны Фото: СБУ

Однако чиновник пренебрег контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы Фото: СБУ

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиардов гривен. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

Во время обысков у фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, планируется сообщение должностному лицу о подозрении.

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных должностным лицом средств.

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и отмывание 10 миллиардов.