Адвокат по делу Дмитрия Сенниченко: "Высший антикорсуд подтвердил незаконность продления сроков досудебного расследования"

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Адвокат защиты по делу против экспредседателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко отметил, что НАБУ и САП незаконно вручили подозрения обвиняемым. По словам Богдана Устименко, все сроки расследования по данному делу давно истекли, а попытки их возобновить со стороны государственного обвинения противоречат закону. Об этом говорится в материале издания "Апостроф", передает delo.ua.

"Высший антикорсуд в своем решении от 22 июня фактически подтвердил, что это "перебор" со стороны обвинения, не продлив сроки досудебного расследования по нескольким ключевым эпизодам. Это по сути означает, что и подозрения в рамках возобновленного дела были вручены незаконно. И мы считаем это большой процессуальной победой", — отметил адвокат.

По словам Устименко, почти сразу после открытия дела в 2019 году те же следователи, которые ведут расследование сейчас, убедились в безосновательности обвинений против Сенниченко и прекратили расследование. Представитель стороны защиты предположил, что возобновление старого дела против экс-главы ФГИ может свидетельствовать о политическом характере преследования.

"Дело закрыли и положили на полку. В 2022 году, уже вне всяких разумных сроков, его снова реанимировали путем отмены постановления о закрытии дела.

И после этого "вдруг" те же детективы, ранее настаивавшие на отсутствии состава преступления, обнаружили деятельность "преступной организации". Почему прокуроры и следователи резко изменили свое мнение? Нам остается только догадываться", – заявил защитник.

По словам Богдана Устименко, определение Высшего антикоррупционного суда о нарушении сроков досудебного расследования является окончательным и не подлежит обжалованию. Впрочем, прокуроры стороны обвинения подали апелляционную жалобу, которая по закону должна быть отклонена судом.

"Как закон, так и судебная практика по этому вопросу однозначны. Надеемся, что и в данном случае требование закона судом будут соблюдены", – добавил Устименко.

Напомним, НАБУ и САП обвиняют экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко в организации преступной организации и коррупции, а также завладении более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".