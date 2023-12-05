Взяв хабар автомобілем: суду направили справу щодо посадовця "Укрзалізниці"

Слідство вияснило, що посадовець отримав у якості хабаря новеньку Toyota Camry із салону вартістю 1,5 мільйона гривень.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу ексзаступника директора філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", який отримав як хабар автомобіль Toyota Camry. Про це повідомляють у пресслужбі САП.

У повідомленні не зазначається прізвище підозрюваного, однак як пишуть ЗМІ, йдеться про Олексія Онисимюка.

За інформацією слідства, посадовець отримав автомобіль у вересні цього року. За це він мав посприяти, щоб необхідні контракти для потреб залізниці були укладені вже з визначеними компаніями.

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Суддів Київського апеляційного суду викрили на хабарі в $35 тисяч, — САП (фото)

Зазначається, що за таку допомогу йому подарували автомобіль Toyota Camry, який придбали в автомобільному салоні за 1,5 мільйона гривень. Під час слідства виявили автівку на Львівщині. Детективи вилучили автомобіль, вирішується питання про його конфіскацію у власність держави.

Двох осіб, які вирішили підкупити посадовця, та Олексія Онисимюка затримали ще у травні цього року. Також зловмисникам повідомили про підозру. Під час розслідування було накладено арешт на майно підозрюваних на 50 мільйонів гривень.

Повідомляється, що експосадовець "Укрзалізниці" та один із пособників перебувають під вартою.

Зазначимо, як нещодавно повідомляли ЗМІ, суд продовжив екзаступнику філії строк тримання під вартою до 11 грудня. Втім він може вийти під заставу у розмірі 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, під Полтавою затримали депутата, який вимагав у місцевого фермера майже 67 тисяч доларів хабаря. За кошти чоловік пропонував вирішити "земельні питання".

Також наприкінці листопада САП викрила суддів Київського апеляційного суду на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів. Вони мали ухвалити скаргу підприємця, на ухвалу суду щодо накладання арешту на майно.