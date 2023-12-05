Взял взятку автомобилем: в суд направили дело в отношении чиновника "Укрзалізниці"

Следствие выяснило, что чиновник получил в качестве взятки новенькую Toyota Camry из салона стоимостью 1,5 миллиона гривен.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело экс-заместителя директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця", который получил в качестве взятки автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщают в пресс-службе САП.

В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако как пишут СМИ, речь идет об Алексее Онисимюке.

По информации следствия, чиновник получил автомобиль в сентябре этого года. За это он должен был посодействовать, чтобы необходимые контракты для нужд железной дороги были заключены уже с определенными компаниями.

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Судей Киевского апелляционного суда разоблачили на взятке в $35 тысяч, — САП (фото)

Отмечается, что за такую помощь ему подарили автомобиль Toyota Camry, который приобрели в автомобильном салоне за 1,5 миллиона гривен. Во время следствия обнаружили машину на Львовщине. Детективы изъяли автомобиль, решается вопрос о его конфискации в собственность государства.

Двух человек, которые решили подкупить чиновника, и Алексея Онисимюка задержали еще в мае этого года. Также злоумышленникам сообщили о подозрении. В ходе расследования был наложен арест на имущество подозреваемых на 50 миллионов гривен.

Сообщается, что экс-чиновник "Укрзалізниці" и один из пособников находятся под стражей.

Отметим, как недавно сообщали СМИ, суд продлил экс-заместителю филиала срок содержания под стражей до 11 декабря. Впрочем он может выйти под залог в размере 4 миллиона гривен.

Напомним, под Полтавой задержали депутата, который требовал у местного фермера почти 67 тысяч долларов взятки. За средства мужчина предлагал решить "земельные вопросы".

Также в конце ноября САП разоблачила судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов. Они должны были принять жалобу предпринимателя, на решение суда о наложении ареста на имущество.