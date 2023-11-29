Требовал почти 67 тысяч долларов: под Полтавой на взятке задержан депутат (фото)

По информации следствия, мужчина требовал у местного агропредпринимателя неправомерную выгоду за продление сроков аренды участка и предоставление в аренду новых земель.

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Украинские правоохранители разоблачили во взяточничестве депутата Миргородского городского совета на Полтавщине. Мужчина требовал деньги у фермера за решение земельного вопроса. Об этом сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По информации следствия, депутат является членом земельной комиссии. За неправомерную выгоду подозреваемый предлагал местному фермеру продлить соглашение об аренде земельного участка и предоставить в аренду новые земли.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ

За "решение вопроса" депутат попросил фермера заплатить ему 66,7 тыс. долларов. Злоумышленник убедил предпринимателя, что обеспечит необходимое количество голосов за соответствующие "земельные вопросы" на профильной комиссии и сессии горсовета.

Задержали мужчину во время получения взятки, ему объявили подозрение. Во время обысков по месту работы и в его доме обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Сообщается, что сейчас идет следствие. За вымогательство взятки депутату грозит до 12 лет заключения. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Отметим, что в НАБУ не сообщают имени депутата. Впрочем по данным СМИ речь идет о депутате Михаиле Лавицком.

Согласно автобиографии, опубликованной на сайте Миргородского городского совета, Лавицкий является депутатом Миргородского горсовета с марта 2006 года. С 2015 года он был председателем постоянной комиссии городского совета по вопросам бюджета, инвестиций и предпринимательства. Указано, что членом постоянной комиссии по вопросам земельных ресурсов и охраны окружающей среды он является с ноября 2020 года.

Также добавим, что на момент написания новости Миргородский городской совет не публиковал официальных заявлений относительно инцидента.

Напомним, 15 ноября в Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщали, что мэра Сум, которого подозревают во взяточничестве, оставили отстраненным от должности. В частности, его разоблачили 2 октября на получении неправомерной выгоды в размере 1,4 млн грн.

Кроме того, в начале ноября правоохранители задержали на взятке чиновника Гостаможни. За деньги он организовал схему, которая позволяла свободно пересечь границу и без декларирования вывезти из Украины нужные деньги.