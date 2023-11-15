Мэра Сум Лысенко оставили отстраненным от должности: в САП раскрыли детали дела (видео)

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опубликовали видео, на котором зафиксированы встречи мэра Сум и директора Департамента инфраструктуры с предпринимателем, у которого они требовали взятку.

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Мэра Сум Александра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, оставили отстраненным от должности. В частности, сторона защиты отказалась от апелляционной жалобы на решение суда об отстранении городского головы от должности. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и опубликовали детали дела в отношении мэра.

Отмечается, что главу города вместе с соучастником директором Департамента инфраструктуры Сумского городского совета Александром Журбой разоблачили на получении взятки в размере 1,4 млн грн 2 октября. Уже на следующий день им объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

4 октября мэру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 3 млн грн. Также 9 октября Александра Лысенко отстранили от должности мэра на два места. Впрочем, защита подала жалобу на это решение.

В САП раскрыли детали дела

По информации следствия, подозреваемые требовали взятку у владельца предприятия, которое занималось вывозом ТБО. За деньги они обещали не препятствовать бизнесу и посодействовать в установлении экономически обоснованного тарифа на обращение с отходами. Отмечается, что после такого обращения владелец предприятия обратился к правоохранителям.

В САП опубликовали видео, на котором зафиксированы встречи чиновников с владельцем бизнеса. Как можно увидеть на ролике, детали неправомерно выгоды с предпринимателем обсуждал директор Департамента инфраструктуры Сумского горсовета 3 января этого года.

Также из разговора можно понять, что после утверждения нового тарифа на вывоз ТБО чиновники хотели получать от предпринимателя 200 тыс. грн ежемесячно. Уже 6 января предприниматель передал первую часть взятки в размере 450 тыс. грн.

Кроме того, на видео зафиксированы встречи предпринимателя не только с директором департамента, но и мэром. На них обсуждались суммы и детали относительно передачи взяток. В частности, вторую часть взятки в размере 450 тыс. гривен подозреваемые получили 14 марта.

В САП сообщают, что сумской городской голова 13 июля встретился с заявителем и подтвердил получение двух траншей неправомерной выгоды в сумме 700 тыс. грн.

"При этом, по просьбе заявителя, мэр соглашается остановить начисление неправомерной выгоды с мая 2023 года до момента принятия решения исполнительным комитетом Сумского городского совета об установлении нового тарифа на обращение с бытовыми отходами", — говорится в видео.

Новый тариф на обращение с бытовыми отходами исполкомом Сумского городского совета был принят 29 августа. Отмечается, что 2 октября глава Сум встретился с предпринимателем и просил передать директору Департамента последнюю часть взятки в размере 1,43 млн грн. В этот день правоохранители задержали чиновников "на горячем".

Напомним, недавно в Киеве задержали за взяточничество чиновника Гостаможни. Он организовывал "зеленые коридоры", через которые можно было свободно пересечь границу.

Также в конце октября в Украине задержали на взятке чиновника АМКУ. Он требовал от компаний деньги, а взамен обещал решить вопрос об отмене наложения штрафов.