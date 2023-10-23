"Закрывал глаза" на нарушения монополистов: СБУ задержали чиновника АМКУ на взятке (фото)

По данным следствия, за 8 тысяч долларов США чиновник Владислав Деревянко обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.

Related video

Сотрудники Службы безопасности Украины успешно выявили коррупционную схему, действующую в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета. В ходе расследования был задержан чиновник отдела исследований и расследований АМКУ Владислав Деревянко, который получал деньги от предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Данный чиновник вымогал взятки от представителей коммерческих организаций с целью обеспечить им неприкосновенность от выявленных нарушений антимонопольного законодательства и избежания наложения административных санкций.

В издании "Informator" назвали имя задержанного — Владислав Деревянко.

Расследование выявило, что госслужащий "обложил данью" местную компанию, занимающуюся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.

Согласно заявлению Службы безопасности, чиновник предлагал руководителю предприятия решить вопрос об отмене наложения штрафов за выявленные нарушения в ходе проверки за сумму в 8 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали "на горячем" во время передачи ему следующего "транша".

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время чиновник находится под стражей.

Напомним, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили подозрение народному депутату Украины. Его обвиняют в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду.