"Закривав очі" на порушення монополістів: СБУ затримали чиновника АМКУ на хабарі (фото)

За даними слідства, за 8 тисяч доларів США посадовець Владислав Дерев'янко обіцяв керівнику підприємства "вирішити питання" щодо не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені під час перевірки.

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Співробітники Служби безпеки України успішно виявили корупційну схему, що діяла в Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету. Під час розслідування було затримано посадовця відділу досліджень і розслідувань АМКУ Владислава Дерев'янка, який отримував гроші від підприємців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Цей посадовець вимагав хабарі від представників комерційних організацій з метою забезпечити їм недоторканність від виявлених порушень антимонопольного законодавства та уникнення накладення адміністративних санкцій.

У виданні "Informator" назвали ім'я затриманого — Владислав Дерев'янко.

Розслідування виявило, що держслужбовець "обклав даниною" місцеву компанію, що займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очищення.

Згідно із заявою Служби безпеки, чиновник пропонував керівнику підприємства вирішити питання щодо скасування накладення штрафів за виявлені порушення під час перевірки за суму у 8 тисяч доларів.

Співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем першої частини хабара та затримали "на гарячому" під час передачі йому наступного "траншу".

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі чиновник перебуває під вартою.

Нагадаємо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунули підозру народному депутату України. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.