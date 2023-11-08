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Военный Фокус Российско-украинская война

Организовывал "зеленые коридоры": в Киеве на взятке задержали топ-чиновника Гостаможни (фото)

Государственная таможенная служба Украины, чиновник со взяткой, взятка, доллары, зеленый коридор
Фото: Facebook | Чиновник Государственной таможенной службы за взятки организовывал "зеленые коридоры" и для людей, и для денег

По информации СМИ, через организованные подозреваемым "зеленые коридоры" можно было также перевезти через границу любые денежные средства без декларирования.

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Правоохранители в среду, 8 ноября, задержали заместителя директора департамента Государственной таможенной службы, которого поймали на взятке в 2 тысячи долларов. Об этом сообщает канал "Прямой", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отмечается в сообщении, чиновник организовывал "зеленые коридоры" через границу. При этом по этой схеме можно было не только свободно ее пересечь, но и вывезти без декларирования нужные денежные средства.

Государственная таможенная служба, взятка Fullscreen
Фото: Facebook
Государственная таможенная служба, взятка Fullscreen
Фото: Facebook

Задержание провели работники Киевской городской прокуратуры и Департамента стратегических расследований Нацполиции, однако официальной информации ни на одном сайте правоохранителей пока нет.

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Напомним, Фокус писал, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры выдвинули подозрение народному депутату Украины. Его обвиняют в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду.

Кроме того, Фокус сообщал, что сотрудники СБУ успешно выявили коррупционную схему, действовавшую в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета. В ходе расследования был задержан чиновник отдела исследований и расследований АМКУ Владислав Деревянко, который получал деньги от предпринимателей.