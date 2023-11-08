Організовував "зелені коридори": у Києві на хабарі затримали топчиновника Держмитниці (фото)

За інформацією ЗМІ, через організовані підозрюваним "зелені коридори" можна було також перевезти через кордон будь-які кошти без декларування.

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Правоохоронці в середу, 8 листопада, затримали заступника директора департаменту Державної митної служби, якого спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів. Про це повідомляє канал "Прямий", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається у повідомленні, чиновник організовував "зелені коридори" через кордон. При цьому за цією схемою можна було не тільки вільно його перетнути, а й вивезти без декларування потрібні кошти.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Затримання провели працівники Київської міської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, проте офіційної інформації на жодному сайті правоохоронців поки немає.

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Нагадаємо, Фокус писав, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунули підозру народному депутату України. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.

Крім того, Фокус повідомляв, що співробітники СБУ успішно виявили корупційну схему, що діяла в Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету. Під час розслідування було затримано посадовця відділу досліджень і розслідувань АМКУ Владислава Дерев'янка, який отримував гроші від підприємців.