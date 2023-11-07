Історично склалося: експерт назвав причини корупції в Україні та методи боротьби (відео)

За словами доктора економічних наук Андрія Длігача, жодні органи по боротьбі з незаконною діяльністю не допоможуть, якщо спочатку не зрозуміти, чому це відбувається.

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Питання корупції в Україні стоїть дуже гостро і в деяких моментах заважає розвивати необхідні сфери життя. Співзасновник Центру економічного відновлення, доктор економічних наук Андрій Длігач в інтерв'ю Фокусу розповів, як вирішити цю проблему.

За його словами, фраза про те, що корупція в Україні "історично склалася" є правильною. Залишилося тільки розібратися, чому це відбувається, адже за іншого сценарію жодна допомога не буде ефективною.

"Американці поки що не розуміють причин. Вони борються з наслідками корупції, допомагаючи нам створювати антикорупційні інституції. Але, насправді, це все грає в мінус. По-перше, поширення наративів про українську корупцію скорочує інвестиції в Україну. Скорочує бажання підприємців працювати з Україною. Це великий негатив, хоча рівень корупції в Україні набагато нижчий, ніж в африканських країнах, латиноамериканських", — заявив Андрій Длігач.

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Другий аргумент, який назвав експерт, стосувався створення колосальної кількості таких антикорупційних органів. Це не розв'язує проблему появи корупції, а лише тягне за собою її подорожчання. Збільшуються ризики, відповідно, розмір хабарів для бізнесу та громадян зростає.

Причини корупції в Україні: відповідь експерта

Андрій Длігач вважає, що базова причина є радше відображенням суперсил українців. Суспільство горизонтально влаштоване і йому легше діяти не за правилами, а за зв'язками.

"Це особливість українського суспільства, з якою необхідно не боротися, а давати більше можливостей заробляти в некорупційний спосіб. Тобто, економічна свобода вирішить це питання автоматично. А з іншого боку, причина в неефективності самої економічної системи. Занадто багато держави в економіці", — продовжує співзасновник Центру економічного відновлення.

Окремо було зазначено, що наявна податкова система змушує влазити в корупцію навіть той бізнес, який прагне "обілення". Підприємці не можуть працювати в умовах блокування податкових накладних, коли співробітники податкової втручаються в діяльність.

"Те ж саме стосується митної системи, регуляційної системи, роботи державних підприємств, державних закупівель. Усе це має бути докорінно змінено. Я сподіваюся, що наші західні партнери зрозуміють нарешті причини корупції і почнуть боротися саме з ними", — підсумував Андрій Длігач.

Нагадаємо, 3 жовтня радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, чи впливає корупція в Україні на допомогу Заходу. За його словами, Київ веде із Заходом і економічні переговори, які не корелюються з військовою допомогою.