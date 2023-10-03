Це паралельні світи: у Зеленського розповіли, чи впливає корупція в Україні на допомогу Заходу

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна веде із Заходом і економічні переговори, які не корелюються з військовою допомогою.

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Корупційні скандали в Україні не стануть на заваді для військової допомоги з боку Заходу. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю"24 каналу".

За його словами, боротьба з корупцією і боротьба українців за своє виживання перед лицем російської агресії — два паралельні процеси.

Подоляк зазначив, що спілкувався з різними людьми на Заході. Йому не здається, що партнери прив'язують військову допомогу до боротьби з корупцією в Україні.

"Це два паралельні процеси", — підкреслив радник глави ОП.

Він упевнений, що Україні варто стати сервісною державою, а не дозвільною. Тоді в країні не буде посад, які можна було б монетизувати. Так, багато чиновників мають "сірі доходи" коштом продажу певних дозволів. Цього треба позбутися, але процес буде довгим.

Подоляк заявив, що Україна веде із Заходом і економічні переговори, які не корелюються з військовою допомогою.

"У рамках цих переговорів партнери, які планують сюди інвестувати, хочуть бачити інший каркас держави, зокрема з точки зору антикорупції", — зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк про корупцію в Україні

Нагадаємо, що в ОП натякнули на бажання України отримати Gepard і Vampire. Про це повідомив Михайло Подоляк. Використання комплексів Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T для збивання ударних безпілотних апаратів типу Shahed може бути рентабельним, але, на думку Михайла Подоляка, це веде до зносу складських запасів союзників.