Спіймали "на гарячому": СБУ затримала мера Сум під час отримання хабара в 1,4 млн гривень (фото)

У САП зазначили, що Олександр Лисенко підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в сумі 2 130 000 гривень. Його затримали "на гарячому", коли йому вручили третю частину хабара.

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Служба безпеки України затримала мера міста Суми від партії "Батьківщина" Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Сумської області за отримання хабара. Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура у Facebook.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області на одержанні неправомірної вигоди в сумі 2 130 000 гривень викрито Сумського міського голову та директора Департаменту інфраструктури Сумської області", — йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що їх затримали "на гарячому" відразу після отримання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.

СБУ затримала мера Сум Фото: Спеціальна антикорупційна прокуратура/Facebook

Повідомляється, що в рамках досудового розслідування встановлено, що підозрювані вимагали у підприємців. В іншому разі, як повідомляє "Бабель", погрожували заважати їхньому бізнесу. Йдеться про підприємство по роботі з побутовими відходами.

"У листопаді 2022 — жовтні 2023 року слідство задокументувало одержання особами неправомірної вигоди в загальній сумі 2 130 000 гривень, — зазначили в САП.

Зазначається, що мера міста Суми та директора Департаменту затримано в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

СБУ затримала мера Сум на хабарі

Хто такий Олександр Лисенко

Український політик. Мер Сум від партії "Батьківщина". Був депутатом Сумської міської ради у 2010-2014-му роках. Потім став міським головою.

Олександр Лисенко Фото: Александр Лысенко/Facebook

У 2019-му році Зарічний районний суд Сум, як повідомляє "Суспільне", визнав Лисенка винним у особистому призначенні собі премій, але звільнив його від відповідальності у зв'язку із закінченням строку адміністративної відповідальності. Підсудний тоді заявив, що винним себе не вважає.

Суд визнав Лисенка винним у призначенні собі премій

Нагадаємо, що 2 жовтня ВАКС вперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції. 2 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.