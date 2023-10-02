Понад 13 млн грн: ВАКС уперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції

2 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

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Уперше в історії Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про винагороду особі, яка розкрила корупційний злочин. Про це повідомляють на сайті суду.

"Уперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 млн 299 тис. 950 грн", — заявляє ВАКС.

Вищий антикорупційний суд не розголошує ім'я викривача, але, згідно з інформацією з джерел видання УП, це пов'язано з нардепом Євгеном Шевченком. Він відомий тим, що він їздив на зустріч із Лукашенком до Білорусі, допоміг на певний час зупинити обстріли ЗС РФ із території РБ.

2 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду схвалила угоду про визнання провини, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

ВАКС визнав його винним у шахрайстві та пропозиції або наданні неправомірної вигоди.

Згідно з рішенням суду, обвинуваченого звільнили від 5 років позбавлення волі та встановили іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Водночас обвинувачений також взяв на себе зобов'язання співпрацювати в іншому кримінальному провадженні, пов'язаному з тяжким та особливо тяжким злочином, що розслідується Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), а також надати 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України (ЗСУ).

Крім того, суд застосував захід спеціальної конфіскації на користь держави в розмірі 6 мільйонів доларів. Згідно з інформацією, 5 мільйонів 950 тисяч доларів уже було передано на підтримку Збройних Сил України (ЗСУ), і ще 50 тисяч доларів буде перераховано до бюджету відповідно до цього вироку.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Про винагороду викривачу повідомив і сам Шевченко.

"З огляду на те, що викриття злочину відбулося три роки тому і курс за цей час суттєво просів, то в підсумку я маю отримати не 500т.$, а "тільки" 350т.$ (13,3 млн грн.), що, звісно, теж дуже непогано", — написав Шевченко.

Він також додав, що зараз розмірковує над тим, щоб "підготувати освітній курс для майбутніх викривачів, які зможуть не тільки допомагати країні знищувати корупційну наволоч, а й при цьому ще дуже пристойно заробляти".

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Офіс президента поки що не подаватиме до ВР законопроєкт, який надав би корупції у великих масштабах статус державної зради. На відповідне рішення вплинули західні партнери, які вбачають спробу влади втрутитися в роботу НАБУ.