Более 13 млн грн: ВАКС впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции

2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

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Первый раз в истории Высший антикоррупционный суд принял решение о вознаграждении лицу, раскрывшему коррупционное преступление. Об этом сообщается на сайте суда.

"Впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн 299 тыс. 950 грн", — заявляет ВАКС.

Высший антикоррупционный суд не разглашает имя обличителя, но, согласно информации из источников издания УП, это связано с нардепом Евгением Шевченко. Он известен тем, что он ездил на встречу с Лукашенко в Беларусь, помог на какое-то время остановить обстрелы ВС РФ с территории РБ.

2 октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда одобрила соглашение о признании вины, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

ВАКС признал его виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.

Согласно решению суда, обвиняемого освободили от 5 лет лишения свободы и установили испытательный срок продолжительностью 3 года.

Вместе с тем, обвиняемый также принял на себя обязательство сотрудничать в другом уголовном производстве, связанном с тяжким и особо тяжким преступлением, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), а также предоставить 50 миллионов гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Кроме того, суд применил меру специальной конфискации в пользу государства в размере 6 миллионов долларов. Согласно информации, 5 миллионов 950 тысяч долларов уже были переданы на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ), и еще 50 тысяч долларов будут перечислены в бюджет в соответствии с этим приговором.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

О вознаграждении разоблачителю сообщил и сам Шевченко.

"Учитывая, что разоблачение преступления состоялась три года назад и курс за это время существенно просел, то в итоге я должен получить не 500т.$, а "только" 350т.$ (13,3 млн грн.), что, конечно, тоже очень неплохо", — написал Шевченко.

Он также добавил, что сейчас размышляет над тем, чтобы "подготовить образовательный курс для будущих обличителей, которые смогут не только помогать стране уничтожать коррупционную сволочь, но и при этом еще очень прилично зарабатывать".

Напомним, 12 сентября стало известно, что Офис президента пока не будет подавать в ВР законопроект, который предоставил бы коррупции в больших масштабах статус государственной измены. На соответствующее решение повлияли западные партнеры, которые видят попытку власти вмешаться в работу НАБУ.