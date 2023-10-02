Поймали "на горячем": СБУ задержала мэра Сум во время получения взятки в 1,4 млн гривен (фото)

В САП отметили, что Александр Лысенко подозревается в получении неправомерной выгоды в сумме 2 130 000 гривен. Его задержали "на горячем", когда ему вручили третью часть взятки.

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Служба безопасности Украины задержала мэра города Сумы от партии "Батькивщина" Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Сумской области за получение взятки. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Сумской области на получении неправомерной выгоды в сумме 2 130 000 гривен разоблачен Сумской городской глава и директор Департамента инфраструктуры Сумской области", — сказано в сообщении.

В САП отметили, что их задержали "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.

СБУ задержала мэра Сум Фото: Спеціальна антикорупційна прокуратура/Facebook

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемые требовали у предпринимателей. В противном случае, как сообщает "Бабель", угрожали мешать их бизнесу. Речь идет о предприятии по работе с бытовыми отходами.

"В ноябре 2022 – октябре 2023 года следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды в общей сумме 2 130 000 гривен, — отметили в САП.

Отмечается, что мэр города Сумы и директор Департамента задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

СБУ задержала мэра Сум на взятке

Кто такой Александр Лысенко

Украинский политик. Мэр Сум от партии "Батькивщина". Был депутатом Сумского городского совета в 2010-2014-м годах. Затем стал городским главой.

Александр Лысенко Фото: Александр Лысенко/Facebook

В 2019-м году Заречный районный суд Сум, как сообщает "Суспільне" признал Лысенко виновным в самоличном назначении себе премий, но освободил его от ответственности в связи с истекшим сроком административной ответственности. Подсудимый тогда заявил, что виновным себя не считает.

Cуд признал Лысенко виновным в назначении себе премий

Напомним, что 2 октября ВАКС впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции. 2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.