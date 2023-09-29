СБУ разоблачила всю верхушку элитной спецслужбы РФ, причастной к диверсиям в ЕС и Украине (фото)

По данным правоохранителей, речь, в частности, идет о генерал-майоре Валерии Флюстикове и бывшем охраннике Владимира Путина Алексее Дюмине, которые руководят одной из самых засекреченных российских спецслужб.

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Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из самых засекреченных российских спецслужб — Сил специальных операций ВС РФ. Об этом сообщили в СБУ.

Среди них — действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, который в 2014 году занимал должность командира спецназа российского ГРУ.

"На основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций ВС РФ, а также их пособникам из числа боевиков "Л/ДНР", сообщено о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия)", — говорится в сообщении СБУ.

Бывший охранник Путина является куратором засекреченной спецслужбы РФ

По данным правоохранителей, кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и диверсиям на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии.

Из-за "специфики" задач силы спецопераций подотчетны начальнику Генштаба РФ, но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно Путину.

Служба безопасности установила, что по указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Сватово Луганской области.

В результате многоэтапной оперативной работы сотрудники СБУ и ГБР установили всю последовательность подготовки и совершения этой диверсии, а также идентифицировали ее организаторов и исполнителей.

По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10".

29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции пророссийских боевиков "Л/ДНР" в район города Первомайск Луганской области. Оттуда агрессор запустил дроны в направлении склада ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой.

В результате вражеского попадания на складах произошла детонация всего запаса боеприпасов, которые там хранились.

Также сотрудники СБУ и ГБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность сил спецопераций ВС РФ к подрыву склада с вооружением в городе Врбетице в Чехии в 2014 году.

"Таким образом Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе", — отмечают правоохранители.

После полномасштабного вторжения диверсанты Сил спецопераций ВС РФ периодически атакуют позиции Сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины.

"Во время "вылазок" эти ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Госпогранслужбы и взрывать их военные объекты", — добавляют в СБУ.

При этом нередко "целями" вражеских диверсантов становятся гражданские местные жители, их дома и машины.

Сотрудники Службы безопасности установили всех лиц, причастных к упомянутым преступлениям против Украины и государств ЕС.

"Принимается комплекс мер для их привлечения к ответственности", — заверили правоохранители.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 29 сентября "УП" со ссылкой на собственные источники в СБУ сообщили, что украинские дроны успешно атаковали электрическую подстанцию в Курской области РФ. По словам спецназовца, к этой подстанции были подключены важные военные объекты врага.