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Военный Фокус Российско-украинская война

Атака БПЛА на подстанцию: СБУ устроила блэкаут в Курской области, — СМИ (видео)

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Атака на электроподстанцию

Благодаря очередной спецоперации СБУ российские оккупанты начинают понимать, что блэкаут уже реальность для РФ. Без света остаются по меньшей мере 5 населенных пунктов и медицинское учреждение.

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Украинские дроны успешно атаковали электрическую подстанцию в Курской области РФ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в СБУ.

По словам спецназовца, к этой подстанции были подключены важные военные объекты врага.

"Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут — не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопка", — сказал собеседник издания.

Тем временем российские СМИ уже распространяют последствия атаки на электроподстанцию в Курске. Кадры результатов работы украинских дронов появились в телеграм-канале Russia Today.

"Один из трансформаторов после удара вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница", — говорится в сообщении.

Отмечается, что регион попал под массированную попытку атаки БпЛА, а силы ПВО РФ якобы сбили десять дронов.

Напомним, что глава Курской области Роман Старовойт заявил об атаке "украинских БпЛА" в ночь на 29 сентября. По его словам, дрон сбросил взрывчатку на подстанцию, в результате чего загорелся трансформатор.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ заявили, что ПВО в ночь на 29 сентября уничтожила 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 — над Курской.