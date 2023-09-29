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Военный Фокус Российско-украинская война Атака БПЛА на аэродром Пскова и другие объекты в РФ

Загорелся трансформатор и пропал свет: в Минобороны РФ подтвердили атаку БПЛА (видео)

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Фото: Соцсети | Территорию РФ, по данным Минобороны, атаковали 11 БПЛА (иллюстративное фото)

В российском оборонном министерстве заявили, что Украина безрезультатно атаковала два региона РФ беспилотниками. В то же время работа ПВО не спасла от обесточивания пять населенных пунктов в Курской области.

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Ночью на 29 сентября в России сбили одиннадцать беспилотников. Во вражеском Министерстве обороны обвинили в атаке Украину. Об этом известно из публикации пресс-службы в соцсетях.

В Минобороны РФ заявили о "пресечении" попытки якобы украинских сил "осуществить террористическую атаку БПЛА" на территории страны-агрессора.

Министерство обороны РФ, Минобороны РФ, Курская область, взрывы в России Fullscreen
Публикация Минобороны РФ от 29 сентября
Фото: Скриншот

"Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и десять — над Курской", — проинформировали в российском министерстве.

Сбили десяток БПЛА, но остались без света: последствия атаки

В 4:50 губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

"Прошу жителей сохранять спокойствие", — написал он.

Позже чиновник заявил, что одному из якобы украинских беспилотников удалось сбросить два взрывных устройства на местную подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", — проинформировал он.

Старовойт заверил, что на место выехали пожарные и работа над восстановлением электроснабжения начнется, когда это станет безопасно.

Курская область, взрывы в России, Роман Старовойт Fullscreen
Публикация Романа Старовойта от 29 сентября
Фото: Скриншот

Также губернатор региона подтвердил, что силы ПВО сбили десять БПЛА. Он тоже обвинил в атаке Украину.

Напомним, в соцсетях публиковали видео из Курской области, на которых слышны громкие взрывы.

Также ночью было неспокойно во временно оккупированном городе Токмак на Запорожье. Как сообщили местные партизаны, там российские военные сбили собственный самолет.