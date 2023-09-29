Загорівся трансформатор і зникло світло: у Міноборони РФ підтвердили атаку БПЛА (відео)

У російському оборонному міністерстві заявили, що Україна безрезультатно атакувала два регіони РФ безпілотниками. Водночас робота ППО не врятувала від знеструмлення п’ять населених пунктів у Курській області.

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Вночі на 29 вересня у Росії збили одинадцять безпілотників. У ворожому Міністерстві оборони звинуватили в атаці Україну. Про це відомо з публікації пресслужби у соцмережах.

У Міноборони РФ заявили про "припинення" спроби нібито українських сил "здійснити терористичну атаку БПЛА" на території країни-агресорки.

Публікація Міноборони РФ від 29 вересня Фото: Скриншот

"Черговими засобами ППО знищено одинадцять українських безпілотних літальних апаратів, з них один над територією Калузької області та десять — над Курською", — проінформували у російському міністерстві.

Збили десяток БПЛА, але залишились без світла: наслідки атаки

О 4:50 губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.

"Прошу мешканців зберігати спокій", — написав він.

Пізніше чиновник заявив, що одному з нібито українських безпілотників вдалося скинути два вибухові пристрої на місцеву підстанцію.

"Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню", — проінформував він.

Старовойт завірив, що на місце виїхали пожежники й робота над відновленням електропостачання розпочнеться, коли це стане безпечно.

Публікація Романа Старовойта від 29 вересня Фото: Скриншот

Також губернатор регіону підтвердив, що сили ППО збили десять БПЛА. Він теж звинуватив в атаці Україну.

Нагадаємо, у соцмережах публікували відео з Курської області, на яких чутно гучні вибухи.

Також вночі було неспокійно у тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжі. Як повідомили місцеві партизани, там російські військові збили власний літак.