БПЛА атакували Курську область: прогриміли вибухи, частина регіону залишилася без світла (відео)

Глава Курської області Роман Старовойт заявив про атаку "українських БПЛА". За його словами, дрон скинув вибухівку на підстанцію, в результаті чого загорівся трансформатор.

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У ніч на 29 вересня в Російській Федерації, у районі міста Курськ, пролунали вибухи. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Чиновник заявив, що в Курському районі спрацювала протиповітряна оборона і закликав місцевих жителів зберігати спокій.

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Пізніше губернатор додав, що "український дрон" нібито скинув два вибухові пристрої на підстанцію в слободі Білій Біловського району. За його словами, внаслідок атаки загорівся трансформатор і частина області залишилася без світла.

"Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання приступлять, щойно стане безпечно", — написав Роман Старовойт.

Водночас місцеві Telegram-канали опублікували відео з Курської області, на яких чути гучні вибухи.

Вибухи в Курській області

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Нагадаємо, 26 вересня ГУР МО України повідомило, що бійці Російського добровольчого корпусу вступили в бій на території Росії. Під час бою в Курській області, що межує з Україною, було вбито кілька співробітників ФСБ, прикордонників і військовослужбовців російської армії.

У "Російському добровольчому корпусі" підтвердили заяву розвідувального відомства і відзначили дивну поведінку російської влади у відповідь на атаки. За словами бійців, подібні події на українсько-російському кордоні вже "стали рутиною".