РДК дали бій у Курській області РФ: ліквідовано групу військових, — Буданов

Буданов спрогнозував, що рейди РДК на прикордонні райони Росії — Курськ і Бєлгород — стануть частішими і масштабнішими.

Related video

Бійці Російського добровольчого корпусу дали бій на території Росії. Під час бою в Курській області, що межує з Україною, було вбито кілька співробітників ФСБ, прикордонників і військовослужбовців російської армії. Про це повідомило ГУР МО України з посиланням на слова глави української розвідки Кирила Буданова.

"Росіяни написали, що в Курській області був бій. Кілька співробітників ФСБ, прикордонників і їхніх військових убито. Було таке, просто це не настільки масштабні дії", — розповів Буданов.

Подія, про яку розповів очільник розвідки, імовірно сталася на початку вересня.

"Представники РДК спільно з відповідними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранених", — ідеться в повідомленні РДК, опублікованому 6 вересня.

Роблячи висновки з наявних розвідданих, Буданов спрогнозував, що Російський добровольчий корпус у найближчому майбутньому діятиме зі ще більшим розмахом.

"Діяльність РДК та інших підрозділів буде розвиватися, як і масштаб пов'язаних із цією діяльністю подій", — заявив глава ГУР.

Цілі БПЛА на території Росії

Цілями дронів-камікадзе, що запускаються Україною в тил противника, стали об'єкти російського військово-промислового комплексу, зазначив Кирило Буданов. Він додав, що атаковані підприємства беруть участь у виробництві ракет, причому третина з них розташована в європейській частині Росії і досяжна для безпілотників.

Буданов нагадав про атаки дронів на Брянський завод Кремній-ЕЛ, що випускає електроніку для ракет, і Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії, де виробляють компоненти ракетного палива.

За словами глави ГУР, усі російські об'єкти, які "зазнали якогось невідомого впливу", працюють на військово-промисловий комплекс РФ.

Буданов також пояснив, що в атак на об'єкти ВПК є єдина мета — уповільнити виробництво російського озброєння.

Нагадаємо, у РДК повідомили про прибуття в Україну нових добровольців. Приплив новобранців збільшився після того, як в Україні суттєво спростили процедуру легалізації росіян, які хочуть воювати проти РФ.

Раніше Фокус писав про те, що в РДК відзвітували про вилазку в Брянську область. Рейд "Російського добровольчого корпусу" був успішним.