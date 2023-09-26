РДК дали бой в Курской области РФ: ликвидирована группа военных, – Буданов

Буданов спрогнозировал, что рейды РДК на приграничные районы России – Курск и Белгород – станут чаще и масштабнее.

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Бойцы Российского добровольческого корпуса дали бой на территории России. В ходе боя в Курской области, граничащей с Украиной, были убиты несколько сотрудников ФСБ, пограничников и военнослужащих российской армии. Об этом сообщило ГУР МО Украины со ссылкой на слова главы украинской разведки Кирилла Буданова.

"Россияне написали, что в Курской области было сражение. Несколько сотрудников ФСБ, пограничников и их военных убиты. Было такое, просто это не столь масштабные действия", – рассказал Буданов.

Событие, о котором рассказал глава разведки, предположительно произошло в начале сентября.

"Представители РДК совместно с соответствующими подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в приграничной полосе. Как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около 10 раненых", — говорится в сообщении РДК, опубликованном 6 сентября.

Делая выводы из имеющихся разведданных, Буданов спрогнозировал, что Российский добровольческий корпус в ближайшем будущем будет действовать с еще большим размахом.

"Деятельность РДК и других подразделений будет развиваться, как и масштаб связанных с этой деятельностью событий", — заявил глава ГУР.

Цели БПЛА на территории России

Целями дронов-камикадзе, запускаемых Украиной в тыл противника, стали объекты российского военно-промышленного комплекса, отметил Кирилл Буданов. Он добавил, что атакованные предприятия участвуют в производстве ракет, причем треть из них находится в европейской части России и досягаема для беспилотников.

Буданов напомнил об атаках дронов на Брянский завод Кремний-ЭЛ, выпускающий электронику для ракет, и Редкинский опытный завод в Тверской области России, где производят компоненты ракетного топлива.

По словам главы ГУР, все российские объекты, которые "подверглись какому-то неизвестному влиянию", работают на военно-промышленный комплекс РФ.

Буданов также пояснил, что у атак на объекты ВПК есть единственная цель – замедлить производство российского вооружения.

Напомним, в РДК сообщили о прибытии в Украину новых добровольцев. Приток новобранцев увеличился после того, как в Украине существенно упростили процедуру легализации россиян, которые хотят воевать против РФ.

Ранее Фокус писал о том, что в РДК отчитались о вылазке в Брянскую область. Рейд "Русского добровольческого корпуса" был успешным.