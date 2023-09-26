"Приезжают десятками": в РДК сообщили о прибытии в Украину новых добровольцев

Командир добровольцев рассказал, что в Украине существенно упростили процедуру легализации россиян, которые хотят воевать против РФ. После этого новобранцев в рядах РДК стало существенно больше.

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Бойцы из "Русского добровольческого корпуса" (РДК) вместе с легионом "Свобода России" летом 2023 года совершили несколько успешных рейдов в приграничные области РФ. Им удалось потревожить пограничников и военных в Брянской и Белгородской области и даже заставить Кремль вывезти ядерные боеголовки из ближайшего хранилища. Во время рейдов потерь бойцов не было, зато заполучили несколько единиц военной техники ВС РФ. Осенью 2023 года командир РДК рассказал о пополнении — новых добровольцах, которые присоединятся к борьбе против Кремля. Об этом он написал в Telegram-канале White Powder (White Rex).

Командир РДК Денис Капустин опубликовал фотографию, на которой видно пачку российских паспортов. Ориентировочное количество паспортов — около 20 шт. Большинство — с красными обложками, на крайнем — двуглавый российский орел.

Паспорта добровольцев РДК Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Под фотографией Капустин написал о новой партии добровольцев, которые прибыли в Украину. Отметил, что рост корпуса существенно облегчился благодаря "налаживанию процесса легального заезда". Также заверил, что новобранцы "прибывают десятками".

Сообщение Дениса Капустина о добровольцах Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Новости РДК: детали

Отметим, Российский добровольческий корпус начал действовать ориентировочно с августа 2022 года и входит в Интернациональный легион ВСУ. В корпус вступают россияне, которые эмигрировали из РФ, не желают туда возвращаться и желают стать бойцами Сил обороны в составе РДК.

На странице Instagram корпуса можно увидеть многоминутное общение командиров с потенциальным добровольцем. Россиянин рассказывает, что прибыл в ВС РФ из тюрьмы и имеет две военные специальности — связной и снайпер.

Весной и летом 2023 года российские добровольцы, воюющие на стороне Сил обороны, провели несколько рейдов на территорию РФ. Сначала бойцы РДК проникли в Брянскую область — взорвали военную машину и сфотографировались возле местной почты.

Позже провели более масштабные спецоперации. Например, в июне удалось закрепиться на несколько дней в районе населенного пункта Грайворон. Именно тогда Кремль срочно эвакуировал ядерные боеголовки из хранилища "Белгород 22". Позже провели еще одну успешную спецоперацию — потревожили россиян возле городка Шебекино.

Напоминаем, 22 сентября несколько крылатых ракет попали по штабу командования ЧФ РФ в Севастополе. В Украине признали, что ракеты были украинские и целью были российские офицеры, которые как раз собрались на специальное совещание. Позже стало известно о гибели 34 командиров разного уровня ЧФ РФ. Есть надежда, что погиб командующий ЧФ РФ, однако российские власти это опровергают.