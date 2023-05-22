Власти призвали закрыться в домах: бойцы "Свободы России" зашли в город Грайворон РФ (видео)

Добровольцы сообщили, что передовые отряды зашли в город Грайворон и освободили приграничное село Козинка. В ход пошли танки и вертолеты, а россиян просят закрыться в своих домах.

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Российские добровольцы "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили о захвате двух населенных пунктов в России. Об этом 22 мая бойцы сообщили в своем Telegram-канале.

Как сообщили солдаты, они освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон с населением в более чем 6 тысяч человек.

Согласно сообщениям бойцов, они продолжают продвижение вглубь Белгородской области.

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ "принимают необходимые меры по ликвидации противника". Жителей просят закрыться в домах и заделать все щели, закрыть окна и двери "для повышения герметичности помещения".

Российские добровольцы освобождают населенные пункты с применением танков и вертолетов

Российские СМИ публикую видео с колоннами военной техники российских добровольцев, которые двигаются вглубь территории РФ. Судя по обнародованным кадрам, добровольцы используют танки, боевые машины, а также применяют авиацию. Так в Сети публикуют видео, на котором, предположительно, вертолет российских бойцов сбрасывают тепловые ловушки в одном из населенных пунктов Белгородской области.

Сами бойцы намекнули на использование в ходе освободительной операции украинской техники.

Обстрел села Глотово

Губернатор Гладков также сообщил, что в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.

РДК и "Свобода России" зашли в Россию и вступили в бой

В понедельник, 22 мая в Белгороде начали фиксировать неизвестную технику и сильные обстрелы. По сети начали распространять ролики, на которых видно танки и военную авиацию.

22 мая российские СМИ сообщили, что в ходе боев с применением военной техники, которые развернулись на российско-украинской границе, погиб российский пограничник.

Также росСМИ начали писать о том, что в Белгородской области начались бои с ДРГ на границе с Украиной. Речь о населенном пункте Дроновка.

Перед этим российские добровольцы заявили о том, что им удалось провести новый рейд в Белгородской области Российской Федерации. Речь про бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Они продвинулись на 10 километров от границы и остановились рядом с селами Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.

Напомним, в российских городах начали подымать флаги, которые символизируют "свободную Россию". Граждан, которые не согласны с действиями Кремля, призвали делать то же самое.