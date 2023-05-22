В Белгороде фиксируют неизвестную технику и обстрелы: что известно о ситуации (видео)

Губернатор Белгородской области Гладков заявляет об обстрелах в нескольких населенных пунктах. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не сражается на российской территории.

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В российском Белгороде утром 22 мая фиксируются обстрелы и неизвестная военная техника. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов, передает Фокус.

В телеграм-каналах распространяются видео, где видна военная техника и авиация, как утверждается, на российской территории. На кадрах видны не только машины, но и танки. В украинском Генштабе или Минобороны Украины не комментируют произошедшее.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что с 9 утра 22 мая Грайворонский городской округ под обстрелом ВСУ. Также работали средства ПВО по якобы украинским ракетам. Кроме этого, были минометные обстрелы села Козинка. В Новой Таволжанке из БПЛА неизвестные сбросили взрывное устройство. Заявляется, что обошлось без жертв. Сам беспилотник упал в 100 метрах от жилой стройки.

В телеграм-канале "Жесть Белгород" сообщают, что в части Грайворонского района пропала электроэнергия. Местные жители слышали "громкие звуки".

Кроме этого, в соцсетях распространяют кадры, на которых якобы украинская диверсионно-разведывательная группа заходит на территорию РФ в районе села Дроновка Белгородской области.

Добавим, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские войска не атакуют территорию РФ и не заинтересованы в таких атаках, потому что нет достаточных сил и средств для таких действий.

"Мы в этом (атаках на РФ — ред.) не заинтересованы, у нас нет на это времени, сил и лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации по международному праву, по закону, по нашей конституции", — заявлял Зеленский во время пресс-конференции с Олафом Шольцем в Берлине.

Напомним, 22 мая "российский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" провели рейд под Белгородом. Бойцы зашли вглубь на 10 км.

22 мая губернатор Белгородской области заявил, что регион обстреляли 71 раз в сутки.