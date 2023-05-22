ВСУ обстреляли Белгородскую область 71 раз за сутки, — губернатор

В результате прилета снарядов повреждены линии электропередач в разных населенных пунктах. Для ударов по региону, как утверждает Вячеслав Гладков, применяются минометы и БПЛА со взрывчаткой.

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За воскресенье 21 мая Белгородская область РФ попала под обстрел 71 раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сегодня, 22 мая.

По его словам, Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка.

В Грайворонском городском округе село Головино, якоби, дважды попало под обстрел ВСУ здесь по словам губернатора, коптер сбросил взрывчатку и тоже пострадали линии электропередачи.

Кроме того, Гладков утверждает, что Шебекинский городской округ был обстрелян 38 раз.

"Пострадавших нет, есть незначительные разрушения в двух частных домовладениях — посечены крыши. Также под обстрел из миномета попал таможенный пункт пропуска в Шебекино, всего прилетело 9 снарядов. Еще 19 минометных снарядов прилетело в село Середа. Информация по разрушениям уточняется", — написал он.

20 мая россияне обратились к местной власти российского Белгорода с требованием раздать им стрелковое оружие.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в Краснояружском районе Белгородской области россиянин подорвался на мине во время рыбалки. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял ногу.

Ранее, 17 мая, стало известно, что украинские военные впервые обстреляли территорию России из танков. По данным росСМИ, украинские военные якобы подогнали танк к селу Бударки в Чугуевском районе Харьковской области и открыли огонь по окрестностям Старого хутора в Белгородской области.