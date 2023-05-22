ЗСУ обстріляли Бєлгородську область 71 раз за добу,— губернатор

Внаслідок прильоту снарядів пошкоджено лінії електропередач у різних населених пунктах. Для ударів по регіону, як стверджує В'ячеслав Гладков, застосовуються міномети та БПЛА із вибухівкою.

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За неділю, 21 травня, Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл 71 раз. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі сьогодні, 22 травня.

За його словами, Волоконовський район обстріляли 31 раз. Було пошкоджено лінію електропередачі поряд із хутором Шаховка.

У Грайворонському міському окрузі село Головине начебто двічі потрапило під обстріл ЗСУ тут, за словами губернатора, коптер скинув вибухівку і теж постраждали лінії електропередачі.

Крім того, Гладков стверджує, що Шебекінський міський округ обстріляли 38 разів.

"Постраждалих немає, є незначні руйнування у двох приватних домоволодіннях — посічені дахи. Також під обстріл з міномету потрапив митний пункт пропуску до Шебекіно, всього прилетіло 9 снарядів. Ще 19 мінометних снарядів прилетіло у село Середа. Інформація щодо руйнувань уточнюється", — написав він.

20 травня росіяни звернулися до місцевої влади російського Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що в Краснояружському районі Бєлгородської області росіянин підірвався на міні під час риболовлі. Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжку травму та втратив ногу.

Раніше, 17 травня, стало відомо, що українські військові вперше обстріляли територію Росії із танків. За даними росЗМІ, українські військові нібито підігнали танк до села Бударки у Чугуївському районі Харківської області та відкрили вогонь околицями Старого хутора у Бєлгородській області.