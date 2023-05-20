За 300 метрів від кордону: росіянин підірвався на міні у Білгородській області

Житель РФ вирушив на нічну рибалку та втратив ногу внаслідок вибуху, його зараз рятують лікарі.

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У Бєлгородській області Росії 20 травня місцевий житель підірвався на міні, коли проходив неподалік українського кордону. Так російський губернатор В'ячеслав Гладков оголосив на сторінці у соціальній мережі "ВКонтакте".

За його інформацією, росіянин уночі вийшов на рибалку в Краснояружському районі і наступив на міну на відстані приблизно за 300 метрів від державного кордону з Україною. Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжку травму та втратив ногу. Наразі постраждалий лежить у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

"Багато разів говорили про те, що необхідно поводити себе у прикордонних, прифронтових районах дуже обережно", — зазначив В'ячеслав Гладков. — "Потрібно бути обережними! Особливо потрібно говорити про це щодня з дітьми, які живуть у прикордонних селах".

Напередодні з'явилася інформація, що російські військові медики підірвалися на міні у Брянській області. За даними ЗМІ, спочатку квадроцикл із двома військовослужбовцями з'їхав у кювет і врізався у дерево біля українського кордону у Погарському районі. Медики поспішали до них на допомогу, але їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. Одному з них довелося ампутувати частину стопи.

У квітні писали про вибух міни біля Запорізької атомної електростанції. У МАГАТЕ закликали терміново узгодити заходи щодо захисту станції через бойові дії в регіоні.