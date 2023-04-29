Біля Запорізької атомної електростанції вибухнула міна, — МАГАТЕ

За словами глав міжнародного агентства Рафаелья Гроссі, цього тижня експерти, які були присутні на ЗАЕС, були змушені ховатися в укриттях через попередження про ракетну атаку.

Related video

Біля Запорізької атомної електростанції вибухнула міна. Про це у п'ятницю, 28 квітня, повідомив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Крім того, Гроссі заявив про ракетні обстріли в регіоні.

"Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, на цьому тижні знову були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку, при цьому вдалині лунали звуки обстрілу, що триває, оскільки в регіоні тривають військові дії. Крім того, одна міна вибухнула поряд з об'єктом", — заявив Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз наголошує на важливості та терміновості узгодження заходів щодо захисту АЕС.

Вибух російської міни біля ЗАЕС 13 квітня

Зазначимо, що раніше, 13 квітня, у НАЕК "Енергоатом" повідомили, що біля машинної зали 4-го енергоблока на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна.

За даними джерел компанії, "ядерні терористи" самі визнали, що вибухнула їхня міна. Звуки детонації чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС, але росіяни намагалися їх "заспокоїти" та приховати сліди інциденту, щоб про те, що сталося, не стало відомо експертам МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

Нинішнє "керівництво" станції повідомило команду МАГАТЕ, що загальна кількість співробітників із контрактами Росатому зараз трохи перевищує 3000 осіб, і ще 1000 перебувають у процесі затвердження. Близько 1000 співробітників із контрактами українського "Енергоатому" все ще працюють на станції, а інші, що залишилися в Енергодарі, час від часу залучаються до роботи.

Керівництво станції підтвердило, що деяким співробітникам було заблоковано доступ, заявивши, що це зроблено з метою безпеки.

"Група МАГАТЕ продовжить свою роботу, щоб краще зрозуміти ситуацію з персоналом. Генеральний директор Гроссі неодноразово висловлював глибоке занепокоєння щодо вкрай складної ситуації для персоналу ЗАЕС та їхніх сімей, а також щодо того, як вона впливає на ядерну безпеку та охорону станції", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ЗАЕС продовжує покладатися на єдину лінію електропередачі, що залишилася функціонує, 750 кіловольтів для електропостачання за межами майданчика. Резервна лінія електропередачі 330 кВ, яка була пошкоджена 1 березня, залишається відключеною.

Нагадаємо, згідно зі звітом британської розвідки від 27 квітня, російські окупанти почали вибудовувати оборонні позиції на території ЗАЕС. Це стало першою ознакою того, що окупанти хочуть використати цю територію для тактичної оборони.

Раніше, 14 квітня, повідомлялося, що російські військові планують заблокувати персонал Запорізької АЕС через брак працівників атомної галузі, а також через загрози контрнаступу українських збройних сил.