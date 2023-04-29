Возле Запорожской атомной электростанции взорвалась мина, — МАГАТЭ

По словам главым международного агентства Рафаэлья Гросси, на этой неделе эксперты, которые присутствовали на ЗАЭС, были вынуждены прятаться в укрытиях из-за предупреждения о ракетной атаке.

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Возле Запорожской атомной электростанции взорвалась мина. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Кроме того, Гросси заявил о ракетных обстрелах в регионе.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, на этой неделе вновь были вынуждены укрыться после предупреждения о ракетной атаке, при этом вдали раздавались звуки продолжающегося обстрела, поскольку в регионе продолжаются военные действия. Кроме того, одна мина взорвалась рядом с объектом", — заявил Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что усиление военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования мер по защите АЭС.

Взрыв российской мины возле ЗАЭС 13 апреля

Отметим, что ранее, 13 апреля, в НАЭК "Энергоатом" сообщили, что возле машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина.

По данным источников компании, "ядерные террористы" сами признали, что взорвалась их мина. Звуки детонации слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС, но россияне пытались их "успокоить" и скрыть следы инцидента, чтобы о произошедшем не стало известно экспертам МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС

Нынешнее "руководство" станции сообщило команде МАГАТЭ, что общее число сотрудников с контрактами Росатома сейчас немного превышает 3000 человек, и еще 1000 находятся в процессе утверждения. Около 1000 сотрудников с контрактами украинского "Энергоатома" все еще работают на станции, а другие, оставшиеся в Энергодаре, время от времени привлекаются к работе.

Руководство станции подтвердило, что некоторым сотрудникам был заблокирован доступ, заявив, что это сделано в "целях безопасности".

"Группа МАГАТЭ продолжит свою работу, чтобы лучше понять ситуацию с персоналом. Генеральный директор Гросси неоднократно выражал глубокую озабоченность по поводу крайне сложной ситуации для персонала ЗАЭС и их семей, а также по поводу того, как она влияет на ядерную безопасность и охрану станции", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЗАЭС продолжает полагаться на единственную оставшуюся функционирующую линию электропередачи 750 киловольт для электроснабжения за пределами площадки. Резервная линия электропередачи 330 кВ, которая была повреждена 1 марта, остается отключенной.

Напомним, согласно отчету британской разведки от 27 апреля, российские оккупанты начали выстраивать оборонительные позиции на территории ЗАЭС. Это стало первым признаком того, что оккупанты хотят использовать эту территорию для тактической обороны.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что российские военные планируют заблокировать персонал Запорожской АЭС из-за нехватки работников атомной отрасли, а также из-за угроз контрнаступления украинских вооруженных сил.