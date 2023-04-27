Оккупанты выстраивают тактическую оборону на крышах реакторов ЗАЭС, — британская разведка

Укрепляя свои позиции россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. При этом, их действия увеличивают вероятность повреждения систем безопасности.

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Российские оккупанты начали выстраивать оборонительные позиции на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в отчете британской разведки за 27 апреля.

На опубликованном Министерством обороны Великобритании снимке видно, что российские войска в марте начали устанавливать боевые позиции из мешков с песком на крышах сразу нескольких реакторов ЗАЭС.

Британские аналитики убеждены, что в такой способ ВС РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ Фото: Минобороны Великобритании

Это стало первым признаком того, что оккупанты хотят использовать эту территорию для тактической обороны.

"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления. Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг нее будут боевые действия", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают британские аналитики, прямое катастрофическое повреждение реакторов при использовании пехотного вооружения маловероятно. Конструкции сильно укреплены и с легкостью выдержат такой сценарий боевых действий.

В Минобороны Великобритании рассказали, как ЗАЭС используется оккупантами для обороны Фото: Минобороны Великобритании

Стоит отметить, что 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что действия россиян в будущем могут привести к ужасной катастрофе, которая по масштабам превзойдет аварию на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы", — считает Денис Шмыгаль.

Напомним, 18 апреля СМИ писали, что США предупредили РФ о секретных ядерных технологиях на Запорожской АЭС.