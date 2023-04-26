Катастрофа страшнее Чернобыля: Шмыгаль призвал к немедленной демилитаризации Запорожской АЭС

Премьер-министр напомнил, что ложь советского тоталитарного режима вокруг трагедии на ЧАЭС привела к тому, что пострадало более 5 млн человек.

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Действия российских оккупантов могут привести к ужасающей катастрофе на Запорожской АЭС, которая способна превысить масштабы аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом в среду, 26 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из самых больших техногенных катастроф — аварией на Чернобыльской АЭС", — пишет Шмыгаль, призывая вспомнить о последствиях катастрофы на ЧАЭС.

По его словам еще тогда ложь советского тоталитарного режима привела к ужасным последствиям трагедии, которые вышли далеко за пределы территории Украины. Он отметил, что авария 37-летней давности привела к тому, что пострадало более 5 миллионов человек.

"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что каждая современная цивилизованная страна должна не забывать о событиях и последствиях 26 апреля 1986 года, для того. чтобы продолжать борьбу с российским ядерным террором, который происходит в наши дни.

"Первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли России", — отметил политик.

Напомним, 22 марта, гендиректора миссии МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами, остается в неустойчивом состоянии из-за вероятности ее отключения от источников питания.

В середине апреля, Министерство энергетики США направило письмо российской государственной компании "Росатом", в которой утверждает, что на Запорожской атомной электростанции есть американские секретные ядерные технологии. США предупредили Москву, чтобы она их не трогала