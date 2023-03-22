Ситуация критическая: ЗАЭС могут отключить от энергосистемы Украины, — МАГАТЭ

По словам гендиректора миссии Мариано Гросси, существует вероятность отключения атомной станции от последней резервной линии электропередачи.

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Ядерная безопасность на Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами, остается в неустойчивом состоянии из-за вероятности ее отключения от источников питания. Об этом в среду, 22 марта сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси.

Сообщается, что последняя резервная линия электропередачи на 330 киловольт ЗАЭС, поврежденная еще 1 марта, остается обесточенной и находится в ремонте, что "подчеркивает хрупкость ядерной защиты и безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

В течение трех недель ЗАЭС получала электроэнергию за пределами площадки только от одной оставшейся главной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Хотя все шесть реакторов на ЗАЭС остановлены, а два находятся в режиме горячей остановки, станция нуждается в электроэнергии за пределами площадки для выполнения основных функций ядерной безопасности и защиты. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере всего внешнего электроснабжения станции.

9 марта в результате отключения линии 750 кВ станция лишилась электроэнергии за пределами площадки на 11 часов, что вынудило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы для охлаждения реактора и выполнения других важных функций ядерной безопасности.

Команда миссии МАГАТЭ была проинформирована о том, что восстановление линии было запланировано на 5, 10, а затем 13 марта, однако оно не удалось. Последняя дата повторного подключения запланирована на 23 марта.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в неустойчивом состоянии. Если это отключение от основной линии электропередачи и ремонтные работы будут проводиться при отсутствии линии 330 кВ, это приведет к полной потере электроэнергии и заставит станцию в седьмой раз полагаться на дизельные генераторы — ее последнюю линию обороны", — сказал Гросси.

Что произошло на Запорожской АЭС

9 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные российские обстрелы спровоцировали прекращение подачи электроэнергии в Запорожскую АЭС. Он отметил, что риски для объекта остаются высокими. Отрицательная тенденция продолжается, поскольку российские оккупационные войска остаются на территории АЭС. Персонал "Росатома" также присутствует, что мешает осуществлять стабильную деятельность.

10 марта, МАГАТЭ и более 30 стран призвали Российскую Федерацию вывести своих военнослужащих и военную технику с территории Запорожской АЭС и передать управление станцией Украине.

Напомним, 15 марта в МАГАТЭ сообщили о наличии "жизнеспособного решения" для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции. Впрочем, как видно, пока что это решение ни к чему не привело.