"Это ядерный терроризм": Шмыгаль оценил риски в результате обесточивания Запорожской АЭС

В Совет руководителей МАГАТЭ обратилось 49 государств с требованием к России покинуть Запорожскую АЭС.

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Ракетные российские обстрелы спровоцировали прекращение подачи электроэнергии в Запорожскую АЭС. В Telegram 9 марта руководитель Кабмина Денис Шмыгаль сообщил подробности.

Он отметил, что риски для объекта остаются высокими. Отрицательная тенденция продолжается, поскольку российские оккупационные войска остаются на территории АЭС. Персонал "Росатома" также присутствует, что мешает осуществлять стабильную деятельность.

"Ядерный терроризм и шантаж России должны быть прекращены", – заявил Шмыгаль.

Глава правительства призвал мировое сообщество повлиять на агрессора. Всего 49 государств приняли обращение относительно того, что Россия должна отказаться от оккупации АЭС. Ночные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, которые были совершены 9 марта, спровоцировали уже в шестой раз за время полномасштабной войны обесточивание ЗАЭС.

В заявлении представители международного сообщества призвали прекратить обстрелы украинских энергетических объектов. В обращении говорится о том, насколько важно возобновление контроля украинским правительством над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ нашего государства. Только такой подход способен обеспечить их безопасность и защищенную работу. Международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за нарушение и неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Шмыгаль поблагодарил партнеров за практические шаги и призвал к дальнейшим санкциям.

Впоследствии в "Укрэнерго" заявили, что возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. Объект перешел с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд Объединенной энергосистемы Украины.

Ранее в МАГАТЭ отреагировали на российские ракетные обстрелы. Специалисты организации возмутились обесточиванием ЗАЭС после атаки РФ. В МАГАТЭ считают необходимым взять обязательства по безопасности Запорожской АЭС после очередного, уже 6-го обесточивания станции из-за ракетных ударов России. Они напомнили, что это самая большая атомная электростанция в Европе. Последствия российских действий будут катастрофическими для всей планеты.