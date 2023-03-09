"Це ядерний тероризм": Шмигаль оцінив ризики внаслідок знеструмлення Запорізької АЕС

До Ради керівників МАГАТЕ звернулися 49 держав із вимогою до Росії залишити Запорізьку АЕС.

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Ракетні російські обстріли спровокували припинення подачі електроенергії на Запорізьку АЕС. У Telegram 9 березня керівник Кабміну Денис Шмигаль повідомив подробиці.

Він наголосив на тому, що ризики для об'єкта залишаються високими. Негативна тенденція триває, оскільки російські окупаційні війська залишаються на території АЕС. Персонал "Росатому" також присутній, що заважає здійснювати стабільну діяльність.

"Ядерний тероризм і шантаж Росії повинні бути припинені", – заявив Шмигаль.

Голова уряду закликав світову спільноту вплинути на агресора. Загалом 49 держав долучилися до звернення стосовно того, що Росія повинна відмовитися від окупації АЕС. Нічні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, які були здійснені 9 березня, спровокували вже вшосте за час повномасштабної війни знеструмлення ЗАЕС.

У заяві представники міжнародної спільноти закликати припинити обстріли українських енергетичних об’єктів. У звернення йдеться про те, наскільки важливим є відновлення контролю українським урядом над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Лише тільки такий підхід здатен забезпечити їхню безпеку та захищену роботу. Міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за порушення та неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Шмигаль подякував партнерам за практичні кроки та закликав до подальших санкцій.

Згодом в "Укренерго" заявили, що відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. Об'єкт перейшов з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Раніше у МАГАТЕ відреагували на російські ракетні обстріли. Фахівці організації обурилися знеструмленням ЗАЕС після атаки РФ. У МАГАТЕ вважають за необхідне, взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після чергового, вже 6-го знеструмлення станції через ракетні удари Росії. Вони нагадали, що це найбільша атомна електростанція в Європі. Наслідки російських дій будуть катастрофічними для усієї планети.