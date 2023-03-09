"Працює на останній лінії захисту": в МАГАТЕ обурилися знеструмленням ЗАЕС після атаки РФ

У МАГАТЕ вважають за необхідне, взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після чергового, вже 6-го знеструмлення станції через ракетні удари Росії.

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У МАГАТЕ відреагували на шосте знеструмлення Запорізької АЕС через російські обстріли. В агенції вважають, що так далі тривати не може. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Запорізька АЕС знову працює на аварійних дизелях – останній лінії захисту. Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити вшосте – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може", — сказав він.

Він додав, що організація сидить, склавши руки, і що одного разу ситуація із ЗАЕС може погано скінчитися.

"Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться. Я закликаю всіх присутніх сьогодні в цій залі та в інших місцях: ми повинні взяти на себе зобов’язання захищати безпеку та захист станції. І ми повинні взяти на себе зобов’язання зараз", — сказав він.

Гроссі проінформував, що сьогодні вранці близько 5 ранку за місцевим часом Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє енергопостачання. Була відключена остання лінія на 750 кіловольт, а єдина резервна лінія напругою 330 кіловольт була пошкоджена кілька днів тому і перебуває на ремонті. Тож станція перейшла на режим роботи на дизельних генераторах, а пального вистачить на 2 тижні.

Раніше в "Енергоатомі" повідомили, що через масовану ракетну атаку РФ по території України 9 березня, Запорізька атомна електростанція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. Енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів.

На Запорізьку АЕС приїхали російські "фахівці атомної галузі". Вони заходилися складати списки обладнання, яке можна вивезти до РФ у випадку контрнаступу ЗСУ. Особливу увагу окупанти зосередили на Центрі підготовки ремонтного та керівного персоналу Енергоатому.