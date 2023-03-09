"Работает на последней линии защиты": в МАГАТЭ возмутились обесточиванием ЗАЭС после атаки РФ

В МАГАТЭ считают необходимым взять обязательства по безопасности Запорожской АЭС после очередного, уже 6-го обесточивания станции из-за ракетных ударов России.

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В МАГАТЭ отреагировали на шестое обесточивание Запорожской АЭС из-за российских обстрелов. В агентстве считают, что так дальше продолжаться не может. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Запорожская АЭС снова работает на аварийных дизелях – последней линии защиты. Это уже в шестой раз – позвольте еще раз повторить в шестой раз – ЗАЭС полностью теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню – это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и разрешить этому произойти? Так продолжаться не может", — сказал он.

Он добавил, что организация сидит, сложа руки, и однажды ситуация с ЗАЭС может плохо закончиться.

"Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться то и дело, то однажды наша удача закончится. Я призываю всех присутствующих сегодня в этом зале и в других местах: мы должны взять на себя обязательство защищать безопасность и защиту станции. .И мы должны взять на себя обязательства сейчас", — сказал он.

Гросси проинформировал, что сегодня утром около 5 утра по местному времени Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение. Была отключена последняя линия на 750 киловольт, а единственная резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена несколько дней назад и находится на ремонте. Так что станция перешла на режим работы на дизельных генераторах, а топлива хватит на 2 недели.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что из-за массированной ракетной атаки РФ по территории Украины 9 марта, Запорожская атомная электростанция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации. Энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов.

В Запорожскую АЭС приехали российские "специалисты атомной отрасли". Они принялись составлять списки оборудования, которое можно вывезти в РФ в случае контрнаступления ВСУ. Особое внимание оккупанты сосредоточили на Центре подготовки ремонтного и руководящего персонала Энергоатома.