"Маркують усе, що можна вкрасти": окупанти прораховують відхід із ЗАЕС, — Енергоатом

На ЗАЕС приїхали так звані "фахівці атомної галузі" із Росії. Вони почали складати списки обладнання, яке "необхідно демонтувати" з атомної станції у разі відступу.

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На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС окупанти прораховують ймовірні сценарії догляду та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції. Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє пресслужба Енергоатому.

Особливу увагу окупантів привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу Енергоатому, створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Центр підготовки — унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання набувають рідкісних практичних навичок, необхідних для експлуатації та ремонту атомних електростанцій, пояснюють у компанії.

[ + – ] Окупанти готуються відходити із ЗАЕС

Енергоатом інвестував у створення Центру 500 млн. грн, Євросоюз – 13 млн. євро.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що до повномасштабного російського вторгнення в Україну на Запорізькій АЕС працювало 11 тисяч осіб. Наразі залишилася лише п'ята частина – 2 000 працівників. Усі вони уклали договори із "Росатомом".

До речі, Росія розмістила 600 мобілізованих росіян та курсантів у бомбосховищі на території ЗАЕС в Енергодарі. Тут вони мають перечекати, доки їх не відправлять на фронт до Донецької області. Про це повідомили в "Енергоатомі" 20 лютого. На покрівлі п'ятого енергоблоку АЕС окупанти облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля входів на чисті естакади.

У тимчасово окупований Енергодар у Запоріжжі 6 лютого Росія завезла працівників із Калінінської АЕС, повідомили в "Енергоатомі". Серед "заїжджих гастролерів" представники "атомних спеціальностей" — начальники змін, інженери з управління, електрослюсарі та інші.