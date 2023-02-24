На ЗАЕС залишилося 2 000 співробітників із 11 000 довоєнного штату, — в.о. гендиректора

"Енергоатом" звільняє співробітників Запорізької АЕС на підставі закону про колабораційну діяльність, якщо підтверджені факти їхньої добровільної згоди щодо співпраці з окупантами.

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До повномасштабного російського вторгнення в Україну на Запорізькій АЕС працювали 11 000 осіб. Зараз залишилася лише п'ята частина — 2 000 працівників. Усі вони уклали договори з "Росатомом". Про це розповів Forbes Україна в.о. гендиректора ЗАЕС Дмитро Вербицький.

В "Енергоатомі", за його словами, звільняють співробітників ЗАЕС у таких випадках на підставі закону про колабораційну діяльність.

"Фактично "Енергоатом" поставив нас перед вибором: або ви — патріоти і не виходите на роботу, або зрадники, які продовжують працювати на станції, щоб запобігти аварії", — розповів керівник підрозділу ЗАЕС Олег Дудар, який виїхав з Енергодара влітку минулого року.

Через нестачу персоналу замість стандартних змін по 6 годин працівники ЗАЕС змушені зараз працювати по 16 годин без відпочинку. Тим працівникам, які не уклали договори з "Росатомом", окупанти блокують перепустки.

"Репресії розпочалися майже одразу після захоплення станції у березні 2022 року. Я жив у постійному страху за своїх людей. Іноді хтось зникав назавжди, а хтось повертався за два тижні з синцями, порваними сухожиллями, часто з переламаними ребрами. Одного із керівників мого цеху викрали з дому вночі. Більше я його не бачив", – сказав Дудар.

За словами, в.о. гендиректора, "Енергоатом" продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам, яких на кінець лютого 2023 року налічується 4 000.

Для виконання робіт на станції, розповідає в.о. гендиректора, в мирний час запрошували підрядників з різних областей України, але зараз, очікувано ніхто не приїде. Щоб вирішити цю проблему, Росія хоче привезти до ЗАЕС близько 150 ремонтників з Білорусі.

Росія розмістила 600 мобілізованих росіян і курсантів у бомбосховищі на території ЗАЕС в Енергодарі. Тут вони мають перечекати допоки їх не відправлять на фронт на Донеччину. Про це повідомили в "Енергоатомі" 20 лютого. На покрівлі п'ятого енергоблока АЕС окупанти облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля входів на чисті естакади.

У тимчасово окупований Енергодар на Запоріжжі 6 лютого Росія завезла працівників з Калінінської АЕС, повідомили в "Енергоатомі". Серед "заїжджих гастролерів" представники "атомних спеціальностей" — начальники змін, інженери з управління, електрослюсарі та інші.