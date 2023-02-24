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Воєнний фокус

На ЗАЕС залишилося 2 000 співробітників із 11 000 довоєнного штату, — в.о. гендиректора

Запорізькак АЕС, співробітники, Росатом
На ЗАЕС залишилося 2000 співробітників із 11 000 довоєнного штату

"Енергоатом" звільняє співробітників Запорізької АЕС на підставі закону про колабораційну діяльність, якщо підтверджені факти їхньої добровільної згоди щодо співпраці з окупантами.

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До повномасштабного російського вторгнення в Україну на Запорізькій АЕС працювали 11 000 осіб. Зараз залишилася лише п'ята частина — 2 000 працівників. Усі вони уклали договори з "Росатомом". Про це розповів Forbes Україна в.о. гендиректора ЗАЕС Дмитро Вербицький.

В "Енергоатомі", за його словами, звільняють співробітників ЗАЕС у таких випадках на підставі закону про колабораційну діяльність.

"Фактично "Енергоатом" поставив нас перед вибором: або ви — патріоти і не виходите на роботу, або зрадники, які продовжують працювати на станції, щоб запобігти аварії", — розповів керівник підрозділу ЗАЕС Олег Дудар, який виїхав з Енергодара влітку минулого року.

Через нестачу персоналу замість стандартних змін по 6 годин працівники ЗАЕС змушені зараз працювати по 16 годин без відпочинку. Тим працівникам, які не уклали договори з "Росатомом", окупанти блокують перепустки.

"Репресії розпочалися майже одразу після захоплення станції у березні 2022 року. Я жив у постійному страху за своїх людей. Іноді хтось зникав назавжди, а хтось повертався за два тижні з синцями, порваними сухожиллями, часто з переламаними ребрами. Одного із керівників мого цеху викрали з дому вночі. Більше я його не бачив", – сказав Дудар.

За словами, в.о. гендиректора, "Енергоатом" продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам, яких на кінець лютого 2023 року налічується 4 000.

Для виконання робіт на станції, розповідає в.о. гендиректора, в мирний час запрошували підрядників з різних областей України, але зараз, очікувано ніхто не приїде. Щоб вирішити цю проблему, Росія хоче привезти до ЗАЕС близько 150 ремонтників з Білорусі.

Росія розмістила 600 мобілізованих росіян і курсантів у бомбосховищі на території ЗАЕС в Енергодарі. Тут вони мають перечекати допоки їх не відправлять на фронт на Донеччину. Про це повідомили в "Енергоатомі" 20 лютого. На покрівлі п'ятого енергоблока АЕС окупанти облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля входів на чисті естакади.

У тимчасово окупований Енергодар на Запоріжжі 6 лютого Росія завезла працівників з Калінінської АЕС, повідомили в "Енергоатомі". Серед "заїжджих гастролерів" представники "атомних спеціальностей" — начальники змін, інженери з управління, електрослюсарі та інші.