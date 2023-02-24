На ЗАЭС осталось 2 000 сотрудников из 11 000 довоенного штата, — и.о. гендиректора

"Энергоатом" увольняет сотрудников Запорожской АЭС на основании закона о коллаборационной деятельности, если подтверждены факты их добровольного согласия по сотрудничеству с оккупантами.

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До полномасштабного российского вторжения в Украину на Запорожской АЭС работало 11 000 человек. Сейчас осталась только пятая часть – 2 000 работников. Все они заключили договоры с "Росатомом". Об этом рассказал Forbes Украина и.о. гендиректора ЗАЭС Дмитрий Вербицкий.

В "Энергоатоме", по его словам, увольняют сотрудников ЗАЭС в таких случаях на основании закона о коллаборационной деятельности.

"Фактически "Энергоатом" поставил нас перед выбором: либо вы — патриоты и не выходите на работу, либо предатели, которые продолжают работать на станции, чтобы предотвратить аварию", — рассказал руководитель подразделения ЗАЭС Олег Дудар, выехавший из Энергодара летом прошлого года.

Из-за нехватки персонала вместо стандартных смен по 6 часов работники ЗАЭС вынуждены сейчас работать по 16 часов без отдыха. Тем работникам, которые не заключили договоры с "Росатомом", оккупанты блокируют пропуска.

"Репрессии начались почти сразу после захвата станции в марте 2022 года. Я жил в постоянном страхе за своих людей. Иногда кто-то исчезал навсегда, а кто-то возвращался через две недели с синяками, порванными сухожилиями, часто с переломанными ребрами", – сказал Дударь.

По его словам и.о гендиректора, "Энергоатом" продолжает выплачивать зарплаты своим работникам, которых к концу февраля 2023 года насчитывается 4 000.

Для выполнения работ на станции рассказывает и.о. гендиректора, в мирное время приглашали подрядчиков из разных областей Украины, но сейчас, ожидаемо, никто не приедет. Чтобы решить эту проблему, Россия хочет привезти в ЗАЭС около 150 ремонтников из Беларуси.

Россия разместила 600 мобилизованных россиян и курсантов в бомбоубежище на территории ЗАЭС в Энергодаре. Здесь они должны переждать, пока их не отправят на фронт в Донецкую область. Об этом сообщили в "Энергоатоме" 20 февраля. На кровле пятого энергоблока АЭС оккупанты обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у входов на чистые эстакады.

Во временно оккупированный Энергодар в Запорожье 6 февраля Россия завезла работников из Калининской АЭС, сообщили в "Энергоатоме". Среди "заезжих гастролеров" представители "атомных специальностей" — начальники смен, инженеры по управлению, электрослесари и другие.