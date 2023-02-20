Ждут отправки на фронт: РФ разместила "мобиков" и курсантов на территории ЗАЭС

По информации компании "Энергоатом", россияне продолжают превращать атомный объект в военную базу: на кровле пятого энергоблока обустроили пулеметную позицию, а также сооружают укрепления и строят военные здания.

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РФ разместила 600 мобилизованных россиян и курсантов в бомбоубежище на территории Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Здесь они ожидают, когда их отправят на фронт в Донецкую область. Об этом сообщили в компании "Энергоатом".

По данным ведомства, россияне продолжают превращать атомный объект в военную базу. На кровле пятого энергоблока АЭС оккупанты обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты возле всех входов на чистые эстакады. Через них персонал из спецкорпусов попадает прямо на энергоблоки.

"В то же время на Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных — более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО), где они ждут переброски на донецкий участок фронта", — сказано в сообщении.

Кроме того, российские войска продолжают сооружать укрепления и строить военные здания вокруг энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Такие действия россиян являются категорически недопустимыми и нарушают все имеющиеся нормы ядерной и радиационной безопасности", — отметили в "Энергоатоме".

Напомним, 19 февраля руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что за несколько недель россияне увеличили число военных на восточном фронте со 160 до 190 батальонов.

Ранее, 10 января, главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков сообщил, что россияне превратили ЗАЭС в ремонтную базу военной техники. По его словам, объект превратился из производителя в потребителя электричества.