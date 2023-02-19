"Могут начать наступление 24 февраля": РФ стягивает войска на Донецкое направление, — ГВА

По данным руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, за несколько недель россияне увеличили число военных на восточном фронте со 160 до 190 батальонов.

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Россияне стягивают дополнительные силы под Авдеевку, Бахмут, Угледар и Марьянку. Об этом в воскресенье, 19 февраля, рассказал глава Авдеевского военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Даже с неполной комплектацией — это очень много людей. Понимаем, что, скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", — отметил Барабаш.

В Авдеевской ГВА отмечают, что россияне пока не бросают большие группы на штурм. Вместо этого они пытаются продвигаться малыми группами. Кроме того, по информации Барабаша, оккупанты небольшими машинами пытаются подвозить боекомплект на окраины Макеевки и Донецка.

"Это говорит о плане на масштабную наступательную операцию. Мое личное мнение – будут ракетные удары по областным центрам 24 февраля. А на линии фронта они пойдут в атаку по всем или по большинству направлений. Для этого подтащили резерв", — резюмировал Барабаш.

Напомним, 14 февраля Financial Times писал, что по данным западной разведки, Российская Федерация накапливает авиацию на границе с Украиной, что может говорить о том, что Кремль может бросить свои самолеты и вертолеты на войну, дабы поддержать заторможенное наземное наступление.

16 февраля 68-я бригада ВСУ показала уничтожение элитных частей ВС РФ под Угледаром. Украинские военные заставили буквально бежать технику и живую силу врага с поля боя.

Также 16 февраля организация WarSpotting сообщила, что за последние две недели российские войска под Угледаром Донецкой области потеряли 71 единицу боевой техники.