Войска РФ за 2 недели потеряли под Угледаром более 70 единиц техники, — волонтеры (инфографика)

По данным портала WarSpotting, большинство танков и БМП оккупанты просто бросили на поле боя. Есть шансы, что они вернутся за своими машинами, если ВСУ не уничтожат их в ближайшее время.

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За последние две недели российские войска под Угледаром Донецкой области потеряли 71 единицу боевой техники. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает волонтерская организация по сбору данных WarSpotting, которая фиксирует потери россиян.

Согласно опубликованной инфографике, за последние 14 дней оккупационные войска РФ потеряли 33 танка, из которых 28 россияне просто бросили на поле боя. При этом Силы обороны уничтожили 5 танков и еще один захватили. Кроме того, один танк был поврежден.

Фото: WarSpotting

С боевыми машинами пехоты несколько иная ситуация. Всего сообщается о потерях со стороны россиян 33-х БМП, 22 из которых уничтожили украинские военные. 10 машин бросили на поле боя, одна была повреждена.

Кроме того, под Угледаром россияне потеряли 4 инженерных машины, 3 из которых были уничтожены и одна — брошена. Также был поврежден один грузовик.

Сообщается, что данные цифры могут измениться, так как оккупанты, возможно, вернутся за брошенной техникой.

"Стоит отметить большое количество брошенных машин. Поскольку "туман войны" все еще сохраняется, их можно считать потерями лишь условно. Есть шанс, что некоторые из них будут восстановлены, если не будут уничтожены огнем Украины, как это часто случается. Время покажет", — сказано в сообщении WarSpotting.

Ситуация в украинском Угледаре

Напомним, по данным The New York Times, в то время как Россия активизирует наступление на востоке Украины, несколько недель неудачных атак на город Угледар Донецкой области привели к тому, что две российские бригады были разбиты. Это вызывает сомнение, что Россия способна возобновить и поддерживать устойчивые крупномасштабные наземные наступления.

15 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российские войска атакуют Угледар и Бахмут, чтобы отстрочить контрнаступление ВСУ.

Также напомним, 13 февраля СМИ сообщали, что ВСУ под Угледаром уничтожили элитную бригаду морпехов ВС РФ. В то же время представитель Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский рассказал, что за неделю россияне потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков.