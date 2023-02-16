Війська РФ за 2 тижні втратили під Вугледаром понад 70 одиниць техніки, — волонтери (інфографіка)

За даними порталу WarSpotting, більшість танків та БМП окупанти просто кинули на полі бою. Є шанси, що вони повернуться за своїми машинами, якщо ЗСУ не знищать їх найближчим часом.

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За останні два тижні російські війська під Вугледаром на Донеччині втратили 71 одиницю бойової техніки. Про це у четвер, 16 лютого, повідомляє волонтерська організація зі збору даних WarSpotting, яка фіксує втрати росіян.

Згідно з опублікованою інфографікою, за останні 14 днів окупаційні війська РФ втратили 33 танки, з яких 28 росіяни просто кинули на полі бою. Водночас Сили оборони знищили 5 танків та ще один захопили. Крім того, один танк пошкоджено.

Фото: WarSpotting

З бойовими машинами піхоти дещо інша ситуація. Загалом повідомляється про втрати з боку росіян 33 БМП, 22 з яких знищили українські військові. 10 машин кинули на полі бою, одну пошкодили.

Крім того, під Вугледаром росіяни втратили 4 інженерні машини, 3 з яких знищено і одну — покинуто. Також пошкоджена одна вантажівка.

Повідомляється, що ці цифри можуть змінитися, оскільки окупанти, можливо, повернуться за покинутою технікою.

"Варто відзначити велику кількість покинутих машин. Оскільки "туман війни" все ще зберігається, їх можна вважати втратами лише умовно. Є шанс, що деякі з них будуть відновлені, якщо не будуть знищені вогнем України, як це часто трапляється. Час покаже", — сказано у повідомленні WarSpotting.

Ситуація в українському Вугледарі

Нагадаємо, за даними The New York Times, у той час як Росія активізує наступ на сході України, кілька тижнів невдалих атак на місто Вугледар Донецької області призвели до того, що дві російські бригади були розбиті. Це викликає сумнів, що Росія здатна відновити та підтримувати стійкі великомасштабні наземні наступи.

15 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російські війська атакують Вугледар і Бахмут, щоб відстрочити контрнаступ ЗСУ.

Також нагадаємо, 13 лютого ЗМІ повідомляли, що ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду морпіхів ЗС РФ. Водночас представник Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що за тиждень росіяни втратили близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 одиниць танків.