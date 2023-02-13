ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду морпіхів ЗС РФ, — Politico

ЗСУ щодня ліквідовували до 300 російських морпіхів, повідомив начальник об’єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Дмитрашківський.

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У Донецькій області в районі міста Вугледар завдяки ЗСУ зникла майже вся бригада елітних морпіхів ЗС РФ. Про це в інтерв'ю Politico повідомив начальник об’єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

За його словами, ворог поніс суттєві втрати біля Вугледара та Мар’їнки Донецької області. Тут сили оборони знищили велику кількість особового складу окупантів та їхньої техніки — за тиждень ворог втратив близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 одиниць танків.

"155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, вдруге – після поразки під Донецьком. А зараз майже всю бригаду знищено під Вугледаром", — розповів Олексій Дмитрашківський.

Він додав, що біля Вугледара ЗС РФ втрачали 150-300 морських піхотинців за добу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ наприкінці січня повністю знищили російських розвідників 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії.

Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому окупанти скаржилися, що вже пів року не можуть взяти висоту на Донеччині, яку тримають ЗСУ. У своєму відеозверненні російські загарбники розповіли, що ЗСУ "поклали" на цьому місті вже 2 батальйони ЗС РФ і так званої "ДНР". Вони розповіли, що відбулося вже 4 поповнення на цій висоті, і ніхто з попередників звідти не повернувся.