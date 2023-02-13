ВСУ под Угледаром уничтожили элитную бригаду морпехов ВС РФ, — Politico

ВСУ ежедневно ликвидировали до 300 российских морпехов, сообщил начальник объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Дмитрашковский.

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В Донецкой области в районе города Угледар благодаря ВСУ исчезла почти вся бригада элитных морпехов ВС РФ. Об этом в интервью Politico сообщил начальник объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский.

По его словам, враг понес существенные потери у Угледара и Марьинки Донецкой области. Здесь силы обороны уничтожили большое количество личного состава оккупантов и их техники — за неделю враг потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз — после Ирпеня и Бучи, второй раз — после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", — рассказал Алексей Дмитрашковский.

Он добавил, что возле Угледара ВС РФ теряли 150-300 морских пехотинцев в сутки.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ в конце января полностью уничтожили российских разведчиков 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

Накануне в сети появилось видео, на котором кафиры жаловались, что уже полгода не могут взять высоту на Донетчине, которую держат ВСУ. В своем видеообращении российские захватчики рассказали, что ВСУ "положили" на этом месте уже 2 батальона ВС РФ и так называемой "ДНР". Они рассказали, что было уже 4 пополнения на этой высоте, и никто из предшественников оттуда не вернулся.